كيف تستعلم عن معاش التأمينات بالرقم القومي؟.. اعرف الخطوات

حددت لهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، على الموقع الرسمي لها، لافتة إلى أنه جرى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، لافتة إلى أن هناك خدمات إلكترونية عديدة منها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات

أوضحت التأمينات الاجتماعية طرق الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023، تتم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة.

- تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما، يمكنك الاشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومي، الرقم التأميني.

- العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك

يصل عدد أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، ويبدأوا بصرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بدءا من أول أبريل 2023، بزيادة 15%، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.