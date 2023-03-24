كيف تستعلم عن قيمة المعاش بالاسم؟.. التأمينات توفرها في 4 خطوات

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، من خلال موقعها الإلكتروني الذي أتاح حوالي 15 خدمة إلكترونية، من بينها الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، وبينها الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، من خلال اتباع الخطوات التالية للاستعلام، بالتزامن مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل 2023:

- الخطوة الأولى: يدخل المستعلم على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابط، واختيار الخدمات التأمينية لصاحب المعاش.

- يمكن للمستعلم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش كما يمكنه استعراض تطور زيادة المعاشات.

- يتم تسجيل الرقم القومي للدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور.

- بعد التسجيل يمكن لصاحب المعاش عن كل بياناته بملف المعاش الخاص به.

الاستعلام عن الرقم التأميني

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أيضا، عديد من الخدمات للفئات المؤمن عليه، بينها الاستعلام عن الرقم التأميني والاستعلام عن آخر مدة تأمينية وغيرها من الخدمات.