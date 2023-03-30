إصابة شخصين بينهما طفل في انقلاب سيارة على طريق سرابيوم بالإسماعيلية

أصيب شخصين بينهما طفل في عمر 15 عاما مساء الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية بانقلاب سيارة رقم 6563 ط ن ر علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام مفارق سرابيوم.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من محمد سلامة عويد 25 سنة مقيم في الإسماعيلية ومصاب بكدمة بالعمود الفقري وسحجات بالجسم وعدى السيد جمعة عودة 15 سنة، مقيم بمركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية ومصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمنى و اليسرى مع اشتباه كسر بالضلوع مع اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض.

وقالت المصادر الطبية أن الحالة الصحية للمصاب الأول شبه مستقرة فيما يتم إجراء الفحوصات والإشاعات للطفل المصاب لعدم استقرار حالته الصحية واحتياجه لدخول غرفة العمليات.