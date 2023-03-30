المتهمان بقتل سائق توك توك يمثلان الجريمة في الإسماعيلية

أنهى المتهمان بارتكاب جريمة قتل سائق توك توك في الإسماعيلية تمثيل الجريمة تحت حراسة أمنية مشددة في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بعد القبض عليهما أول أمس.

وكان المتهمان قد اعترفا في تحقيقات النيابة العامة، باستدراج المجني عليه محمد جمعة 30 سنة ومقيم بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بغرض توصيلهما إلى إحدى المناطق.

وقال أحد المتهمين إنه فور وصوله اعتديا عليه بالضرب، وقاما بخنقه إلى أن فاضت روحه وتخلصا منه في منطقة زراعية قريبة من كوبري العمدة بمركز فايد.

تشييع جثمان المجني عليه

وشيع الآلاف من أهالي قرية فنارة جثمان الشاب قتيل الإسماعيلية إلي مثواه الأخير علي مقابر الأسرة في منطقة فنارة العمدة، وسط حالة كبيرة من الحزن علي مقتله غدراً.

أحد المتهمين: استولينا على التوك توك لشراء المخدرات

واعترف المتهمان بالاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول مبلغ مالي صغير من متحصلاته عمله اليومي، وتخلصا من التوك توك لبيعه لأحد الأشخاص، فيما نجحت المباحث الجنائية في استعادته مرة أخري.

وقال المتهمان إنهما ارتكبا الجريمة بسبب احتياجهما للمال من أجل شراء المواد المخدرة، وعدم قدرتهم علي توفيره خلال الأيام الماضية، فيما أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.