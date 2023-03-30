إعادة فتح التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لمدة أسبوع

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية قرارا يخص طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الذين لم يتمكنوا من التسجيل إلكترونيًا.

وأعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن موافقة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكتروني حفاظًا على مستقبلهم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم 1 إلى7 أبريل، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى هذا العام بعد انتهاء هذه الفترة.

مناقشة آلية توثيق الامتحان الشفهي للقرآن الكريم إلكترونيا

من جهة أخرى، ناقش مجلس جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، آلية توثيق الامتحان الشفهي للقرآن الكريم إلكترونيًّا من خلال برنامج توثيق إلكتروني بالصوت والصورة؛ حيث يطرح البرنامج الإلكتروني الأسئلة ويسجل الدرجات للطالب الممتحن.

تجربة استرشادية

ومن خلال التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع، عرض وفد من القطاع تجربة استرشادية للنظام المقترح، تكوّن من فايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ حسين عبد الحفيظ الدويني، والشيخ عبد العال أحمد، من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وأحمد جبر، مبرمج بقطاع المعاهد، ومحمد شعبان، مصمم جرافيك بقطاع المعاهد الأزهرية، والطالب أدم محمد احمد الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.