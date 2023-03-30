خريطة ليالي رمضان في قصور ثقافة الأقصر.. ندوات وورش ومحاضرات

لطالما كانت ليالي رمضان الثقافية، تضيف جوا من البهجة والسرور في أيام الشهر الكريم، وتنطلق مساء السبت المقبل 2 أبريل فعاليات الليالى الثقافية والفنية خلال شهر رمضان بمحافظة الأقصر، وتستمر حتى 20 رمضان، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي.

ويقدم الوطن خريطة ليالي رمضان الفنية والثقافية على مستوى فرع ثقافة الأقصر والتي جاءت كالتالي:

- قصر ثقافة الأقصر

ينظم ثلاث ليال ثقافية أيام 5 و12 و17 أبريل المقبل، حيث يشهد يوم 5 حفل إنشاد ديني بعنوان (قصيدة جماله والله)، أمسية شعرية بعنوان (في ذكر (رمضان) - ورشة فنون تشكيلية بعنوان (فانوس رمضان)، ورشة أشغال يدوية بعنوان (خواتم من النحاس) - محاضرة بعنوان (عفة اللسان) - عرض فني فرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ويوم 12 أبريل سيكون محاضرة بعنوان (الصيام وصحنا النفسية) فرقة الانشاد الديني - أمسية شعرية بعنوان (مصر حبيبتي) - ورشة فنون تشكيلية بعنوان (رمضانيات).

ويوم 17 أبريل الموافق 26 رمضان سيكون إنشاد دیني بعنوان (إليك رسول الله)، أمسية شعرية بعنوان (في ذكر الحبيب)، ورشة فنون تشكيلية بعنوان (مظاهر رمضانية)، عرض فني لفرقة قصر ثقافة الأقصر للآلات الشعبية.

- قصر ثقافة بهاء طاهر

يوم 4 أبريل

ينظم محاضرة بعنوان تجمل بالأخلاق ورشه فنية، معرض كتاب، ورشه حكي، عرض فني، انشاد ديني، تنورة.

يوم 5 أبريل

محاضرة بعنوان فضل العمل في شهر الصيام، ورشه فنية- معرض كتاب - ورشه حكى عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية

يوم 6 أبريل

محاضرة بعنوان - رمضان شهر التلاحم والتراحم ورشه فنية - معرض كتاب، ورشة حكي، عرض فني، فنون شعبية، تنورة.

قصر ثقافة حسن فتحي

3 أبريل

ليالي رمضان تتضمن (محاضرة بعنوان الحرب العاشر من رمضان شرف وكرامة"، أمسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية، عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

11 أبريل

ليالي رمضان تتضمن (محاضرة بعنوان «الإرهاب عدو الانسانية» - أمسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية - عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية).

قصر ثقافة حاجر العديسات

8 أبريل

أمسية شعرية، عرض فني لفرقة الانشاد الديني ورشة فنون تشكيلية ( عن شهر رمضان )، عرض فني

13 أبريل

عرض لفرقة الإنشاد الديني امسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية بورق القوم، ورشة اشغال يدوية

- بيت ثقافة الأقالتة

5 أبريل

أمسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية، إنشاد ديني

13 أبريل

ورشة فنون تشكيلية رسم حر، أمسية شعرية عرض على آلات شعبية.

قصر ثقافة الطارف

6 أبريل

محاضرة عن المواطنة والانتماء - أمسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية.

10 أبريل

محاضرة عن دور الثقافة والوعي في استقرار الأسرة المصرية أمسية شعرية، ورشة فنون تشكيلية.

- قصر ثقافة الطود

2 أبريل

أمسية شعرية، ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز، عرض فني لفرقة الطود للانشاد الديني - فقرة اكتشاف مواهب، مسابقة ثقافية.

4 أبريل

محاضره بعنوان «لصوص رمضان»، أمسية شعرية، مسابقة ثقافيه لبراعم القرية، فقرة فنية، تواشیح دينية.

5 أبريل

محاضرة بعنوان «رمضان دعوة إلى الائتلاف»، أمسية شعرية، تنمية مواهب قصر ثقافة الطود، ورشة فنون تشكيلية وعمل مسك الوجه، مسابقة ثقافية، عرض فني لفرقة الطود للانشاد الديني.

قصر ثقافة إسنا

2 أبريل

ليلة من ليالي رمضان تتضمن أمسية ثقافية، محاضرة عن فضل الصيام صحيا، اسكتش فني عرض مسرحي، ورشة صلصال.

9 أبريل

اسكتش مسرحي، ورشة صلصال، ليلة من ليالي رمضان تتضمن (محاضرة بعنوان كيفية تنظيم الوقت في شهر رمضان)، أمسية شعرية - ورشة اشغال يدوية، إنشاد دیني.

قصر ثقافة أرمنت

2 أبريل

ندوة بعنوان «التغييرات المناخية وآثارها على الكون»، أمسية شعرية، إنشاد ديني.

9 أبريل

ندوة بعنوان (المواطنة حقوق وواجبات)، أمسية شعرية، موشحات دينية.