«السياحة»: ترخيص 3 دهبيات نيلية للعمل بين الأقصر وأسوان

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن الانتهاء من استصدار التراخيص السياحية لـ3 دهبيات نيلية، وفقا للضوابط والاشتراطات الخاصة التي وضعتها الوزارة لترخيص هذا النمط السياحي للإقامة تحت إشرافها وبموجب قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماطها، بهدف تعظيم تنافسية المقصد السياحي المصري وضمان استدامة المنتج السياحي.

من جانبها، أوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أنّ الترخيص لـ3 دهبيات يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة باعتبارها رقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة السياحية المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر ودورها في وضع الضوابط المنظمة لعمل هذه الأنشطة، بما يكفل رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين وبالتالي تحسين التجربة السياحية، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

الدهبيات تجذب السياحة من ذوى الإنفاق المرتفع

وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أنّ منتج «الدهبيات النيلية» من أنماط الإقامة التي تجذب شريحة خاصة من السائحين الأكثر إنفاقا، ويتمتعون بطبيعة خاصة بما يتيح لهم الاستمتاع بنهر النيل والحصول على تجربة سياحية متميزة، في إطار زيارتهم للمعابد والمواقع الأثرية في المدن التي تمتد بطول محافظتي الأقصر وأسوان.

ترخيص 5 دهبيات أخرى قريبا

وأضاف عامر، أنّه جار العمل على استصدار تراخيص لـ5 دهبيات أخرى، إضافة إلى قيام لجان من الوزارة بمراجعة الدهبيات التي تعمل بين الأقصر وأسوان، والتأكد من الخدمات المقدمة بها ومدى توافقها والتزامها بالضوابط لمنحها التراخيص خلال الفترة المقبلة.