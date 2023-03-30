يفصل أهالي محافظة الأقصر عن موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك ساعات قليلة حيث يرفع في تمام الساعة 6:2 مساء، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك له أهمية كبرى، لدى الصائمون حيث يتحدد بناء عليه موعد صلاة المغرب، وموعد الإفطار وكسر صيام اليوم الثامن من الشهر الكريم بمحافظة الأقصر والمدن التابعة لها.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

تضم إمساكية شهر رمضان 2023، الصادرة عن هئية المساحة المصرية لهذا العام قبل قدوم شهر رمضان بعدة أيام والمعلنة عبر الموقع الرسمى للهيئة، إلى جانب موعد تحديد أذان المغرب اليوم بمحافظة الأقصر مواقيت الصلاة كاملة بمحافظة الأقصر والقرى والمدن التابعة لها فضلا عن موعد السحور والشروق والإمساك، فضلا عن مواعيد الصلاة التي تلي موعد الأذان بعدة دقائق تختلف من مسجد لآخر.