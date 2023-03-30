تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يميل إلى البرودة صباحاً، ويميل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

توقعات طقس الجمعة 31 مارس 2023

تشهد توقعات طقس الجمعة 31 مارس 2023، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على فترات متقطعة بمناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تكون من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر.

توقعات طقس السبت 1 أبريل 2023

توقعات طقس السبت 1 أبريل 2023، بها شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات طقس الأحد 2 أبريل 2023

تشهد توقعات طقس الأحد 2 أبريل 2023، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 31 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 1 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.