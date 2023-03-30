إغلاق ميناء العريش بسبب سوء حالة الطقس لليوم الثاني على التوالي

واصل ميناء العريش البحري إغلاقه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح التي تضرب المنطقة بمحافظة شمال سيناء.

أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري اليوم، وذلك لسوء أحوال الطقس والرياح في البحر الأبيض المتوسط، وسواحل العريش والشيخ زويد ورفح.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، إنه تم توقيف حركة السفن والإبحار والملاحة في ميناء العريش البحري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية المحملة بالأتربة التي تضرب المنطقة، والتي بدأت منذ صباح أمس حتى اللحظات.

فتح الميناء حال تحسن الطقس في العريش

وأضاف البيان أنه سوف يتم فتح الميناء حال هدوء الأوضاع وتحسن حالة الطقس، وأعادة الحياة لمجاريها بشكل طبيعي.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن هناك تقلبات مناخية ورياح محملة بالأتربة تشهدها المنطقة لمدة 48 ساعة.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

وأضاف بيان الأرصاد أن مدن وقرى المحافظة، تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ، وقد وصلت درجات الحرارة الى 16 درجة مئوية، منخفضة عن أمس قرابة 5 درجات.

مجلس مدينة العريش يتابع أحوال الطقس

أكد مجلس مدينة العريش في بيان له أنه يتابع أوضاع الطقس بالتعاون مع رؤساء المديريات، أحوال الطقس في جميع المناطق، موضحا أنه لم يتلق حتى اللحظات أي مشكلات بسبب الرياح التي تضرب المنطقة.