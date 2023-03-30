حالة الطقس غدا الجمعة 31-3-2023.. معتدل نهارا وبارد ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الجمعة 31-3-2023، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للدفء خلال ساعات النهار، وشديد البرودة مع بداية ساعات المساء، حيث تتراوح الحرارة بين 18-22 درجة، من شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية و شمال الوجه البحري وصولا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، من أن حالة الطقس غدا سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لذا يجب موصلة ارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس، خاصة أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس ودرجات الحرارة ستظل مستمرة لنحو 8 أسابيع مقبلة، في إطار التغيرات المناخية لشهر الربيع.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة 31-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14