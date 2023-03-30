الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ انخفاض الحرارة في هذا الوقت من العام يعد أمرا طبيعيا، لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، إذ تنخفض وترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد والأسبوع الواحد، وهذا ما نشهده خلال هذه الأيام.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة منذ الأمس، وهذا ما يُتوقع أن يستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وتابعت: «يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد نخفض جوي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعدنا على انخفاض درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، ودائما نشاط الرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض في درجات الحرارة وبرودة الطقس أكثر من القيم التي نتوقعها».

وواصلت: «اليوم الخميس، سنشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة عن الأمس، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وستكون 21 درجة مئوية عن الأمس، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للدفء الربيعية على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها لأقل من 20 درجة مئوية».