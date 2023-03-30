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محافظ الغربية يشارك في زراعة 120 شجرة بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
05:50 م | الخميس 30 مارس 2023
زراعة الأشجار بالغربية

زراعة الأشجار بالغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عمال حي أول طنطا في زراعة 120 شجرة من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بحضور الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

التوسع في زراعة الأشجار 

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة مستمرة في زراعة الأشجار في كافة المراكز والمدن والأحياء، من خلال الوحدات المحلية، مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنها تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تشجير الطرق والميادين 

وأوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى العمل على رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء من أجل تصبح متنفسا طبيعيا إلى المواطنين.

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