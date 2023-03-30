وكيل صحة الشرقية يوجه بتفعيل عيادة للحساسية والمناعة بمستشفى الصدر

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، مستشفى الأمراض الصدرية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد «مسعود» مبنى العيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي، ووحدة قياس اضطرابات النوم، موجهاً بتفعيل عيادة طبية للحساسية والمناعة بالدور الثاني، مع تخصيص معمل خاص بها بنفس المكان، لخدمة المرضي، مع تكليف مدير عام الطب العلاجي بمتابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع إدارتي الجودة، ومكافحة العدوى، والعرض على وكيل الوزارة.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى منها الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية، وارتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة بالأقسام الطبية الحرجة، كما تفقد قسم الأشعة، موجهًا بتفعيل الأشعة العادية الاقتصادى، وتعزيز ذلك في الأشعة المقطعية.

توفير بطارية لجهاز قياس غازات الدم

كما تفقد قسم المعامل، موجهاً بنقل غرفة سحب العينات للعيادات الخارجية، تيسيرا علي المرضى، مع إعادة ترتيب وتنظيم المعامل، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتلاحظ وجود فرن تسوية بالمعمل لم يتم تفعيله، نظراً لعدم اكتمال الوصلات الخاصة به، ووجه بسرعه تركيبها وتشغيل الجهاز، كما كلف وكيل الوزارة مدير المستشفى، بتوفير بطارية لجهاز قياس غازات الدم، وتفعيله بالعناية المركزة.