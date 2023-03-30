«الصحة» تحذر 3 فئات من التقلبات الجوية.. الخروج للضرورة للقصوى

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن من الخروج خلال فترة التقلبات الجوية ونشاط الرياح والأتربة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من أكثر الفئات تأثرا بالتقلبات الجوية ونشاط حركة الأتربة والرياح، مشيرا إلى أنه في حال الخروج، يكون للضرورة القصوى، ولا بد من ارتداء الكمامات والحرص على ارتداء الملابس الثقيلة، والتي تعمل على تدفئة الجسم وحمايته من التلقبات الجوية.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بضرورة الإكثار من شرب المياه بين فترتي الإفطار والسحور، وتجنب مسببات التهيج مثل التدخين.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

وقدم المتحدث الرسمي مجموعة من النصائح لمرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، خلال فترة التقلبات الجوية وجاءت على النحو التالي:

- البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

- عدم الاحتكاك مع أشخاص مصابين بنزلات البرد

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

- يجب على المرضى أخذ أدوية الحساسية بانتظام

- الابتعاد عن الأشخاص المدخنين قدر الإمكان

- تجنب وضع الروائح النفاذة

- تجنب التعرض للهواء الساخن

تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين بسب الطقس

وطالب من المواطنين في حال الخروج ليلا ارتداء الملابس الثقيلة، وفي حال اصطحاب الأطفال خارجا لابد من ارتداء الملابس الثقيلة، والحرص على عدم تعرضهم لتيارات الهواء الشديدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة على أنحاء الجمهورية، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 21 درجة مئوية مع فرص تساقط الأمطار بصورة متفاوتة.