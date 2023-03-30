«الأرصاد» تحذر من تقلبات الجو ودرجات الحرارة وتنصح بعدم تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن تقلبات الجو ودرجات الحرارة، إذ تتأثر البلاد بغطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لذا يفضل عدم ري القمح خلال هذه الفترة.

تقلبات بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة

أضافت «الأرصاد»، أن البلاد تشهد تقلبات حادة بالأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارته، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال فترة الليل، لافتة إلى أنه يجب عدم تخفيف الملابس وعدم ارتداء الملابس الصيفية، حيث أننا في فصل تقلبات جوية بالنسبة لدرجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة 31-3-2023 وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14