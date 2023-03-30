درجات الحرارة غدا الجمعة 31-3-2023 على مدن ومحافظات الجمهورية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة بين يوم وآخر، وهذا ما نشهده في درجات الحرارة غدا الجمعة 31-3-2023، إذ نشهد طقسا مائلا للبرودة خلال النهار، شديد البرودة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة.

استقرار درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة، في حين ينحصر نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة 31-3-2023 وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14