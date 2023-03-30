«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وموقف ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بدءا من صباح غد الجمعة، حيث يستمر تأثير نشاط الرياح الشمالية الغربية على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي، أنّه بداية من الأحد المقبل نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 24-26 درجة خلال ساعات النهار، بداية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار بارد مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وفق بيان الأرصاد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الجمعة 31 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 1 ابرايل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 2 ابرايل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأثنين3 ابرايل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء4 ابرايل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.