محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية لمناقشة الأعمال التنموية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة، ضمن خطة تطوير العديد من المناطق بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حي الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد.

لا ضرر ولا ضرار

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، موجها بتشكيل لجنة لحصر المنطقة ووضع آلية لخطة العمل في حصر الأراضي والمزارع السمكية بالمنطقة، استعدادا لأعمال التخطيط و توزيع الأراضي على المزارعين ليتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية بها وخاصة محصول الأرز بالتزامن مع قرب بدء موسم زراعة الأرز في منتصف أبريل القادم، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

التنسيق ببن الجهات المختصة

واستمع محافظ بورسعيد لٱراء وطلبات ممثلي أهالي منطقة سهل الحسنية، وناقش المحافظ معهم خطة العمل التي سوف تشهدها المنطقة مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية و المواطنين لتحقيق التعاون المثمر.

آلية وخطة العمل وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين

ومن جانبهم، وجه ممثلي أهالي سهل الحسينية الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالي المنطقة، مؤكدين على دعمهم لخطة الدولة والمحافظة في تنفيذ الأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة وممثلي أهالي سهل الحسينية للتوافق على آلية وخطة العمل وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين بالمنطقة، وذلك للبدء في أعمال إزالة التعديات الممثلة في المزارع السمكية، و تنفيذ أعمال تجفيف الأرض و استصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة.