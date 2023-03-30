«الأرصاد» تحذّر المزارعين من ري القمح: الرياح نشطة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مزارعي القمح، من الإقبال على عملية الري الفترة الحالية، نظرا لوجود نشاط للرياح على جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لبيان رسمي صدر قبل قليل.

أجواء ربيعية على الأنحاء كافة

وفى سياق آخر، أوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء الربيعية تسيطر على حالة الطقس اليوم، ويُتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية.

تحذير من تخفيف الملابس

كما حذّرت الأرصاد من تخفيف الملابس، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، وتأجيل ارتداء الملابس الصيفية في تلك الفترة، نظرا لأننا في فصل تقلبات جوية بالنسبة لدرجات الحرارة.

درجات الحرارة الآن

وتابعت الأرصاد، أنّه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة المسجلة الآن على القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 14 درجة، وشمال الصعيد 12 درجة، وجنوب الصعيد 19 درجة، وجنوب سيناء 18 درجة.