رئيس حزب إرادة جيل: دعوة الرئيس للحوار الوطني جعلت المصريين أسرة واحدة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، جعلت المصريين كلهم أسرة واحدة تحت شعار بالحوار نجني الثمار، مضيفا أن هناك إضافة للحوار الوطني من مجموعة متميزة من الفنانين والكتاب والمفكرين، وهو شيء إيجابي لأن اختلاف وجهات النظر يؤدى لنتائج مهمة جدا.

وأوضح «مطر» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن ضم مجموعة جديدة للحوار الوطني يعطي قوة وإرساء لوجهات النظر الأخرى من أجل الخروج بنتائج متميزة لصالح المواطن المصري، مؤكدا أن ضم المجموعة التي خرجت في العفو الرئاسي للحياة الطبيعية والمناقشة يعلم الجميع عدم الوقوع في الخطأ او الاتجاهات الخاطئة، وننقل لهم أننا يمكن أن نختلف في وجهات النظر ولكن لا يمكن أن نختلف على مصلحة الوطن والقيادة السياسية.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الجمهورية الجديدة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل يوم نرى شيئا جديدا لم نكن نتخيله من قبل، «لا يمكن أن نتخيل أن مجموعة خرجت من المحبس وتشارك في مثل هذه الفعاليات، بما يؤكد أن القيادة السياسية تعتبر أن المصريين جميعهم أسرة واحدة».