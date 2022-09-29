تيسير مطر: أطالب رجال الأعمال باستغلال توجيهات توطين صناعة مستلزمات البناء

أشاد المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لا سيما المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

استيراد مصر السنوي من مستلزمات البناء

وأوضح المهندس تيسير مطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تستورد سنويا بما يقرب من 8 مليارات دولارات معدات تشييد وبناء تتمثل في أوناش رفع الموانئ ورافعات الحديد واللودرات ذات التقنية الحديثة، فضلا عن الآلات والمعدات المستخدمة داخل مصانع الحديد والأسمنت التي تتصدر المعدات المستوردة نسبة كبيرة منها.

إزالة العقبات التي تواجه توطين صناعة المستلزمات البنائية

ووجه رئيس حزب إرادة جيل دعوته إلى رجال الأعمال باستغلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء ووضع خطة استراتيجية شاملة لإزالة كافة العقبات التي تقف في وجه صناعة المستلزمات البنائية لا سيما المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى اجتماعا موسعا مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص ووجه بضرورة توطين صناعة مستلزمات البناء داخل مصر.