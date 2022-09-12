تيسير مطر: الحوار الوطني مهتم بالشباب.. والملف الاقتصادي أهم المحاور

قال تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، إن الملف الاقتصادي هو الأساسي للتحالف، إذ يهتم التحالف بمشكلات الصناعة والاستثمار والزراعة، مشددًا على أن الاقتصاد القاطرة التي ستحرك كل المسائل.

وأضاف «مطر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم إنجي طاهر: «بدأنا حصر المشكلات على أرض الواقع بالنسبة للصناعة على وجه التحديد، بالإضافة إلى الزراعة، إذ نستهدف تحديد المعوقات، ووضع مقترحات لعلّها تكون مفيدة».

الدولة تولي أهمية كبيرة للشباب

تابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «نولي الشباب أهمية كبيرة، نسأل الشباب ما الذي يحتاجونه، ونعمل على مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم والحصول على فرص عمل، وهذا الأمر لن يتوفر بكثرة إلا إذا تحرّك الاقتصاد، وفي الأسبوع الماضي دعا الرئيس السيسي إلى المؤتمر الاقتصادي، وهذه دعوة كريمة جدا».

وأشار، إلى أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني، اهتمّ بالشباب، والدليل على ذلك إضافة لجنة الشباب، مشددًا على أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، دعوة متميزة جدا، وتتماشى مع طموحات الشعب، وتدل في النهاية على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن.

الشباب في عقل كل مسؤولي الدولة

وأكد أن الشباب في عقل كل المسؤولين في هذه الدولة، حبا فيهم واحتراما لهم، كما أن الشباب هم السواعد التي تُبنى بها الأوطان: «نتمنى من لجنة الشباب إنها تنزل للشباب في الشارع، تقابلهم في المقاهي ومراكز الشباب والجامعات، وده الشغل الميداني لو عاوزين نوصل لنتيجة، لأن الرئيس السيسي يريد الحقيقة».