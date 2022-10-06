تيسير مطر: مجالي الصناعة والزراعة الأساس في نهضة أي أمة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنه لا يمكن لأحد التوقع في ظل الأزمة العالمية، التي تعانيها كل دول العالم، ما سيحدث بالغد، ومصر ليست منفصلة عن العالم، لكنها جزء مهم منه.

مطر: مجالي الصناعة والزراعة الأساس في نهضة أي أمة

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجب إحداث حل جذري للمشكلات الاقتصادية المصرية، مع الترتيب لما هو قادم في مجالي الصناعة والزراعة، كونهما الأساس في نهضة أي أمة.

مطر: يجب تقديم تسهيلات للصناع والمصدرين

واستطرد: «يجب تقديم تسهيلات وتخفيضات للصناع حتى يستطيعوا أن ينتجوا بأسعار وجودة تناسب السوق العالمي، مع تسهيل إجراءات التصدير، وأنا بقترح إنشاء مكاتب للتصدير تحت إشراف الدولة بالتعاون بين وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار لأن المُنتج يختلف عن المصدر والمستورد».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، سينتهي بعقد جلسة ختامية سيعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها كافة جلسات المؤتمر وتوصياته والمبادرات التي سيجرى الإعلان عنها عبر التوافق الذي سيحدث من خلال الحكومة والمشاركين في المؤتمر.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوصيات ستعد بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد المشاركين سيتراوح ما بين الـ400 و500 شخص، لافتًا إلى أنه اعتبارا من الغد، موقع إلكتروني للمؤتمر لتوفير فرصة للمعنين والخبراء لعرض رؤيتهم واقتراحاتهم.