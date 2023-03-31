تشمل إمساكية رمضان 2023، مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 31 مارس، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، فضلا عن مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023، التاسع من شهر رمضان المبارك، تحددها هيئة المساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان 2023، التي تصدرها الهيئة قبل قدوم شهر رمضان كل عام، وفقًا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة، مابين محافظة والأخرى ومدينة وأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023 والمدن والقرى التابعة لها، وتتبع تقويمها ومواقيت الصلاة لوقوعهم معا بخط طول دائرة عرض واحدة وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر.

ورفع أذان الفجر اليوم الجمعة تاسع أيام رمضان بالأقصر 04:23 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر باليوم التاسع لرمضان 11:57 دقيقة صباحا.

موعد رفع أذان العصر باليوم التاسع من شهر رمضان 03:24 دقيقة مساء.

موعد رفع أذان المغرب باليوم التاسع لرمضان 06:3 دقيقة مساء.

موعد رفع أذان العشاء باليوم التاسع لرمضان 07:34 دقيقة مساء.