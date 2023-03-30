تكتسب مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الخميس 30-3-2023 لأنها تضم عدة معلومات هامة يحرص الصائمون على معرفتها لارتباطها بالعديد من طقوس الشهر الكريم، وأهمها الصيام والإفطار وموعد صلاة التراويح وصلاتي الفجر والمغرب.

وحددت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، من خلال إمساكية رمضان التي أعلنتها قبل شهر رمضان بعدة أيام عبر موقعها الرسمي، وهي تختلف من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل لـ15 دقيقة، خاصة بين محافظات الصعيد والوجه البحري.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الخميس 30-3-2023

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الخميس 30 -3-2023، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم

- موعد رفع أذان الفجر 04:20 صباحا.

- موعد الشروق 5:51 صباحا.

- موعد أذان الظهر 11:54 مساء.

- موعد اذان العصر 03:25 مساء.

- موعد رفع أذان المغرب 06:03 مساء.

- موعد رفع أذان العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم

- موعد رفع أذان الفجر 04:30 صباحا.

- موعد الشروق 05:54 صباحا.

- موعد رفع اذان صلاة الظهر 11:58 مساء.

- موعد رفع اذان العصر 03:23 مساء.

- موعد رفع اذان المغرب 06:03 مساء.

- موعد رفع اذان العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم

- موعد أذان الفجر 04:23 صباحا.

- موعد الشروق 05:52 صباحا.

- أذان الظهر 11:58 مساء.

- أذان العصر 03:23 مساء.

- موعد أذان المغرب 06:04 مساء.

- رفع اذان العشاء 07:34 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم

- موعد السحور 2:03 صباحا.

- موعد الإمساك 4:03 صباحا.

- موعد أذان الفجر 4:21 صباحا.

- موعد الشروق 5:51 صباحا.

- موعد رفع أذان الظهر 11:56 مساء.

- موعد رفع أذان العصر 3:27 مساء.

- موعد أذان المغرب 6:04 مساء.

- موعد رفع أذان العشاء 7:21 مساء.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم

موعد صلاة الفجر 4:13 صباحا.

موعد صلاة الظهر 11:50 صباحا.

موعد صلاة العصر 3:18 مساء.

موعد رفع صلاة المغرب 5:59 مساء.

موعد رفع صلاة العشاء 7:16 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم

موعد الإمساك 4:17 صباحا

موعد الفجر 4:22 صباحا

موعد الشروق 5:51 صباحا

موعد الظهر 12:01 صباحا

موعد العصر 3:30 مساء

موعد المغرب 6:9 مساء

موعد العشاء 7:28 مساء

مواقيت الصلاة بالمنيا اليوم

موعد رفع أذان الفجر: 4:25 صباحا.

أذان الظهر: 12:01 مساء.

أذان العصر: 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 6:10 مساء.

أذان العشاء: 7:28 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم

- موعد رفع أذان المغرب 6:04 مساء.

- اذان العشاء 7:22 مساء.

- موعد السحور 2:03 صباحا.

- موعد الإمساك 4:03 صباحا.

-موعد أذان الفجر 4:22 صباحا.

- الشروق 5:52 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:57 مساء.

- العصر 3:26 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم

موعد أذان المغرب 6:11 مساء.

- موعد العشاء 7:29 مساء.

- موعد السحور 2:13 صباحا.

- موعد رفع أذان الفجر 4:32 صباحا.

- موعد الشروق 6:1 صباحا.

- موعد رفع اذان الظهر 12:2 صباحا.

- موعد رفع أذان العصر 3:34 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم

موعد رفع أذان الفجر 4:26 صباحا.

- موعد رفع أذان ظهر 12:1 مساء.

- موعد رفع أذان عصر 3:31 مساء.

- موعد رفع أذان المغرب 6:8 مساء.

- موعد رفع أذان العشاء 7:39 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم

موعد السحور 2:02 صباحا.

- موعد الإمساك 4:02 صباحا.

-موعد رفع أذان الفجر 4:20 صباحا.

- موعد الشروق 5:50 صباحا.

- موعد رفع أذان الظهر 11:57 صباحا.

- موعد رفع أذان العصر 3:27 مساء.

- موعد رفع أذان المغرب 6:02 مساء.

- موعد رفع أذان العشاء 7:23 مساء.