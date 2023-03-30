محمد عبدالعزيز: الحوار الوطني دعوة لإصلاح العديد من القضايا السياسية والحقوقية

قال الحقوقي محمد عبد العزيز، الذي تم اختياره ضمن القائمة المشاركة بالحوار الوطني، إن الحوار يعد دعوة لإصلاح العديد من القضايا السياسية أو الحقوقية أو التشريعية، وأداء بعض السلطات في التعامل مع هذه الملفات، وكذلك حرية الرأي والتعبير.

الحوار الوطني فتح المجال العام

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المهم فتح المجال العام أمام المشاركة السياسية بشكل واسع للقوى والأحزاب السياسية سواء في الانتخابات أو شرح برامجها للمواطنين، وأن المشاركة بالحوار الوطني هدفها طرح حلولا في الملفات والقضايا المختلفة، فهي بمثابة مصالحة سياسية للقوى والأحزاب السياسية.

الحوار الوطني فرصة لطرح القضايا

واستكمل الحقوقي محمد عبد العزيز، أن الحوار الوطني فرصة لكل المشاركين به لطرح القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا أن الإفراج عن المحبوسين واخلاء سبيل كل من لم يتم تورطه في دم أو عنف؛ بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير تعد ضمانات لنجاح الحوار الوطني.