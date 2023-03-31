رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023

كتب:

شيماء دراز
12:02 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

تشمل إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من أهمية كبرى، لارتباط مواقيت الصلاة بإقامة العديد من الشعائر الدينية المميزة لشهر رمضان. 

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم  الجمعة  31 -3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان، الصادرة عن الهيئة  قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، لتضم مواقيت الصلاة كاملة، فضلا عن مواعيد السحور والإمساك الشروق بمدينة أسوان.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023 لتاسع أيام شهر رمضان المبارك .

موعد رفع أذان الفجر اليوم الجمعة تاسع  أيام رمضان بأسوان 04:31 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الجمعة تاسع  أيام شهر رمضان بأسوان 11:58 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان بأسوان 03:26 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان بأسوان 5:59 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان 34 مساء.

وتقام شعائر الصلوات الخمس بمحافظة أسوان في عدة مسجد  أهمها مسجد بدر ومسجد الطابية

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الخميس 30-3-2023

مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 وعدد ساعات الصيام

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023
بقلم شيماء دراز