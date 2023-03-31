تشمل إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من أهمية كبرى، لارتباط مواقيت الصلاة بإقامة العديد من الشعائر الدينية المميزة لشهر رمضان.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان، الصادرة عن الهيئة قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، لتضم مواقيت الصلاة كاملة، فضلا عن مواعيد السحور والإمساك الشروق بمدينة أسوان.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023 لتاسع أيام شهر رمضان المبارك .

موعد رفع أذان الفجر اليوم الجمعة تاسع أيام رمضان بأسوان 04:31 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان بأسوان 11:58 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان بأسوان 03:26 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان بأسوان 5:59 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان 34 مساء.

وتقام شعائر الصلوات الخمس بمحافظة أسوان في عدة مسجد أهمها مسجد بدر ومسجد الطابية