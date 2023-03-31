مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 31 -3-2023

أصدرت الهيئة المصرية للمساحة، قبل قدوم شهر رمضان بعدة أيام إمساكية شهر رمضان، التي تضم مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة، تاسع أيام الشهر الكريم، وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة عبر إمساكية شهر رمضان 2023، تأتي فقا لحساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض بمحافظة دمياط والمدن التابعة لها ومن بينها الشعراء الزرقاء والمينا، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بفارق زمنى يصل إلى 15 دقيقة، خاصة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة، كالتالي:

موعد أذان الفجر اليوم بدمياط 04:20 صباحا.

موعد الشروق اليوم بدمياط 5:51 صباحا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:54 مساء.

موعد أذان العصر اليوم بدمياط 03:24 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط 06:03 مساء.

موعد أذان العشاء اليوم بدمياط 07:34 مساء.