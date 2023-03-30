تحسن طقس الإسكندرية غدا في «الويك إند».. فرصة للإفطار على البحر

يشهد طقس الإسكندرية غدا الجمعة، أجواء ساحرة بعد اعتدال الجو نسبيا وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نسبيا ما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أجل الإفطار تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، يشهد تحسنا نسبيا في ظل غياب احتمالية سقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة التالي: العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

تحسن طقس الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة علي كافة الأنحاء إذ يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، مع اعتدال حركة أمواج البحر من متر إلى متر ونصف كدرجة ارتفاع.

إفطار على الشواطئ مع تحسن طقس الإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية مفتوحة أمام المواطنين من أجل الإفطار مجاناً، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين الإفطار على الشواطئ الأخرى التي تتباين أسعارها من 5 إلى 25 جنيها وذلك تزامنا مع تحسن طقس الإسكندرية.