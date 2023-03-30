افتتاح مسجد أبو زيد بعد تطويره في الإسكندرية «صور»

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسجد أبوزيد بحي وسط، بعد الانتهاء من تطويره، ليسع نحو 300 مصلٍ من الرجال والنساء.

جاء ذلك بحضور؛ رئيس حى وسط، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة وائمة أوقاف الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية: الدولة تهتم بتطوير المساجد

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وثمن الشريف اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء وعمارة المساجد ودور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

تفاصيل تطوير مسجد أبو زيد في الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المسجد تم تطويره بالكامل وصيانته وتجهيزه بالفرش اللازم ، وذلك من خلال تبرعات الأهالى بالمنطقة وبالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وقد أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم وخاصة فى هذا الشهر المعظم.

وأكد الشريف؛ أن المسجد تم تطويره بالكامل وصيانته وتجهيزة بالفرش اللازم «السجاد» ، فضلا عن أعمال التطوير الخاصة بالكهرباء والإضاءة والرخام ودورات المياه وسور حديد للمسجد.