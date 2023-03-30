محافظ الإسكندرية يوجه بتيسير إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالبدء في إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة بنطاق المحافظة والعمل علي تيسير الإجراءات علي المواطنين حيث يهدف القانون إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازى فى الإقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

تسليم رخص المحال للمواطنين

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المحافظ كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، بتسليم 5 من المواطنين رخص للمحال الخاصة بهم سواء رخص دائمة أو مؤقتة، وذلك تنفيذا للقرار الذي أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذه ديسمبر 2022

محافظ الإسكندرية: توحيد جهة إصدار التراخيص يسهل الإجراءات

وأوضح محافظ الإسكندرية أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات ، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص في جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة.