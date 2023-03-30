«الترفاس» نبات ينمو على الرعد والأمطار بمطروح وسعر الكيلو يصل لـ1600 جنيه

يعد نبات «الترفاس» أو «الفجع» أحد الخيرات التي تجود بها صحراء مصر الغربية، فهو يشبه البطاطس ولكن يختلف في الطعم والفوائد، ويعرف قيمته الغذائية الكبيرة للجسم أهل مطروح وأبناء القبائل المقيمين في القرى والنجوع، ويتناولونه في الإفطار خلال شهر رمضان.

ينبت على الأمطار والرعد دون تدخل بشر

ينمو «الترفاس» في صحراء مطروح نتيجه الأمطار الغزيرة التي تاتي مبكراً في بدايه موسم الشتاء مع الرعد حسب قول خميس حميد من عواقل قبيلة القطعان السلوم، لـ«الوطن»، وينضج الذي يخرج طبيعيا من باطن الأرض دون أي تدخل بشري، فهو ينبت وحده بفضل الله دون أيه بذور او شتلات.

موسم الحصاد وأماكن تواجده

ويروي «خميس»: «نبدأ في البحث عن الترفاس وجمعه من الأرض في مناطق بعيده داخل الصحراء في شهر فبراير ومارس وهو موسم الحصاد، مثل جنوب قريه بقبق بالسلوم وفي الجارة، وتجمع أولاد إبراهيم وغرب السلوم، من 5 وحتى 20 كيلو في عمق الصحراء، ومنطقة التشاش قبلي العزيزية بمدينة براني وأعالي منطقة الرابية».

الكيلو بـ1600 جنيه

والترفاس نوعان طبقاً للحاج فرحات خيرالله المعبدى تاجر ترفاس من تجار مدينة سيدي براني بمطروح، وهما: «الزبادي وهو أبيض ويصل سعر الكيلو في سوق براني أشهر أسواقه في مطروح 1600 جنيه والحماري هو أقل منه في السعر ويتراوح من 200 وحتى 1000 جنيه حسب الحجم».

طرق عمل الترفاس

وللترفاس طرق عديدة في التسوية وتناولة على طعام الإفطار في رمضان والأيام العادية حسب الشيخ «سويل الفزاري» تاجر ترفاس ببراني، ومنها الشوي على الحطب والفحم، أو تسويته مسلوق بعد غسله جيداً، وطهيه مع الخبز الصحراوي «المجرد» والتمر والزبدة، وعمله مع الأرز بلبن، أو تسويه مع الطبيخ كالبسلة والبطاطس.

فوائد الترفاس

فوائد الترفاس عديدة فهو مغذى للجسم ومقوي عام ومفيد للعين، ومقوي للمناعة، بجانب المذاق الطيب وهو ما أكده المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة ببحوث الصحراء بمطروح.