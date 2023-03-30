خالد الجندي: مشاهد الصلاة في مسجد الحسين رائعة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشاهد الصلاة في مسجد سيدنا الحسين رائعة، مضيفًا: «لازم تشوفوه، إوعى رمضان يفوت عليك وأنت مروحتش تصلي هناك ولو قيام واحد أو ليلة واحدة».

الصلاة في الحسين

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC»: لازم تروح تصلي في مسجد سيدنا الحسين أنت وأولادك وتستمتع بما ستراه هناك من نظام ونظافة ويتم تأدية الشعائر الدينية على أكمل وجه تتخيله».

الشعائر الدينية

وتابع: «ربنا أنعم على مصر بنعم كثيرة جدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي» مشيرًا إلى أنه عندما يكون ولي الأمر مهتمًا بالشعائر الدينية فهذا معناه أنه ينفذ أمر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور»ِ (41).

واستكمل: «مفيش أعظم من إن واحد يمكن لك شعائر الدين»، مشددًا على ضرورة الاستمتاع بالعبادة والطاعة.

كما استشهد بقوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»، مشيرًا إلى أن كل ذلك تحقق في عهد الرئيس السيسي.