خالد الجندي: أطالب بوجود دعاة من الأزهر متخصصين لنقد الدراما

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية وخطورة الدراما، مطالبًا بوجود دعاة متخصصين في نقد الدراما.

لازم يكون فيه علماء أزاهرة متخصصين في فهم المحتوى الدرامي

وقال الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: «بطالب أن يبقى فيه دعاة متخصصين في نقد الدراما ولازم يكون فيه علماء أزهر متخصصين في فهم المحتوى الدرامي ونقد الأعمال الدرامية»، مشددًا على خطورة موضوع الدراما وتشكيله لوجدان المواطن.

وأشار الجندي، إلى أن الصورة السلبية التي كانت تبُث عن الشعب المصري والدولة المصرية تم تغييرها، مؤكدًا أن الدراما تعطي صورة جديدة دراميًا تبث رسالة لتصحيح المفاهيم، مضيفًا: «من غير العمل الدرامي يبقى أنت بتفحت في البحر، وبتحرث في الرمل ومفيش نتيجة تذكر».

العمل الدرامي يرقي العقل ويدافع عن الهوية

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العمل الدرامي يرقي العقل الجمعي ويوجهه ويدافع عن الهوية، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية غير المصرية تشجع السياحة وتظهر الأماكن الراقية في بلادهم، وهذا نوع من الذكاء: «وقتها كنا نقدم عشش وخرابات وناس بتجري ورا بعض بالسنج وبتضرب بعض بالشيس والدراما وقتها قطعت بلدنا ودمرت بلدنا والحمد لله انهم فاقوا لهذه المسألة وبقا فيه تغيرات تدي صورة محترمة للشارع المصري».