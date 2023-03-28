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خالد الجندي: «أول ما تلاقي سلفيين وإخوان بيهاجموا شيء يبقى الحاجة دي صح»

كتب:

أحمد حامد دياب
07:17 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هجوم الإخوان والسلفيين على أعمال درامية مصرية، معقبا: «أول ما تلاقي سلفيين وإخوان بيهاجموا حاجة يبقى الحاجة دي صح».

مشكلة الإخوان والسلفيين أن لديهم فكر أحادي

وقال الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» إن مشكلة الإخوان والسلفيين تكمن في وجود لديهم فكر أحادي، وهو الفكر الذي تسيد لمصر في السبعينيات،  إذ شهدت موجة عارمة لتسييد الفكر الحنبلي في مصر، مضيفا: «كنا وقتها نأكل ونشرب ونتنفس حنبلي». 

وأكد الجندي أنه تراجع عن فتاوي قالها في بداية حياته، وكان في قمة التشدد، وأن الله نور بصيرته وتعلم وقرأ وفهم وبدأ توضيح الجديد في الآراء التي كان يعتنقها، مشيرًا إلى أنه يأتي شخص ساذج أو أبله ويقول «ده رجع في كلامه» مؤكدًا أن الإمام الشافعي تراجع في مسائل كثيرة في الفتوى.

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بقلم أحمد حامد دياب