مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 8.. أحمد السقا يعاتب مكي بسبب مهرجان المزاريطة

بدأ مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 8 للفنان أحمد مكي، والذي يعرض علي قناة on عقب أذان المغرب، بمقابلة الكبير لأحمد السقا.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 8.. مقابلة الكبير بأحمد السقا

وشهد مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 8، أنه أثناء بحث الكبير عن مختطف مربوحة ذهب لفيلا أحمد السقا والذي يمتلك سيارة مثل سيارة خاطف مربوحة، وفي البداية أكد السقا للكبير أن مربوحة موجودة عنده ليكتشف الكبير أنه يقصد مهرة يمتلكها، ليقص الكبير على السقا قصة خطف زوجته مربوحة ليعلن السقا مساعدته له بعد انقاذ أصدقاء له في حريق، وأثناء حديث السقا والكبير يكتشف الكبير أن السقا يعرفه ويعرف شقيقة حزلقرم، وكان المفترض أن يكون مدعوا في مهرجان المزاريطة ولكنه لم يحضر بسبب طريقة دعوة دكتور ربيع له.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.