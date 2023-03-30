إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص قبل الإفطار بطريق الإسماعيلية بورسعيد 

أصيب 13 شخصًا بينهم طفلين مساء اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص «رقم ص ه‍ م 164» أمام مدخل قرية أبوخليف.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ8 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الطوارئ بأبوخليفة فيما رفض 5 أشخاص النقل الإسعافى، وأكدت المصادر الطبية عدم وجود أي وفيات في الحادث.

إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث الاسماعيلية

وأصيب 4 أشخاص في محافظة الإسماعيلية أمس الأربعاء جراء تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني على طريق الإسماعيلية السويس الزراعي قرب قرية الضبعية

وقالت المصادر الطبية إن الحادث كان به طفلين، ونقلو إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.