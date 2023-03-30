واشنطن: نشعر بقلق نتيجة احتجاز صحفي أمريكي في روسيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أميركي، مع الإدانة الكاملة لمحاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني.

سعي روسيا للحصول على سلاح من كوريا الشمالية

وأضافت الخارجية الأمريكية بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية تسعى بشكل حثيث للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية.

واعتقلت روسيا صحفي أمريكي يعمل في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة بتهمة التجسس في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة والتي بدأت منذ عام وأكثر.