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واشنطن: نشعر بقلق نتيجة احتجاز صحفي أمريكي في روسيا

كتب:

عمرو حسني
07:18 م | الخميس 30 مارس 2023
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أميركي، مع الإدانة الكاملة لمحاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني.

سعي روسيا للحصول على سلاح من كوريا الشمالية

وأضافت الخارجية الأمريكية بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية تسعى بشكل حثيث للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية.

واعتقلت روسيا صحفي أمريكي يعمل في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة بتهمة التجسس في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة والتي بدأت منذ عام وأكثر.

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