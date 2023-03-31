موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان

يحرص الصائمون في محافظة المنيا، على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 من شهر رمضان، حيث تزيد العبادات والطاعات للتقرب إلي الله في شهر رمضان الفضيل، خاصة في الجمعة الثانية من الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في المنيا 9 رمضان

تقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في المنيا: 6:14 مساءا.

موعد صلاة الظهر: 12:01 مساءا.

موعد صلاة العصر: 3:31 مساءا.

موعد صلاة العشاء: 7:31 مساءا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14:11 وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة من مساء اليوم الجمعة تاسع يوم في صيام شهر رمضان 2023.

ويكون موعد الإفطار اليوم الجمعة تاسع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، مع بداية أذان المغرب في المنيا الساعة 6:14مساءا وذلك عقب 14:11ساعة صيام متصلة.

وتضم محافظة المنيا 361 قرية موزعة علي مراكز المحافظة التسع، وهي مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، وبها أكثر من 2000 مسجد، تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان الكريم خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما يحرص عدد كبير من المصلين علي أداء صلاة التراويح.