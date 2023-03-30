إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة ملاكي وميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تسبب حادث المنيا في إصابة 6 أشخاص وهم: أحمد محمود أبو رحاب 32 سنة، دينا الأمير عبد الحميد 25 سنة، محمود أحمد محمود 9 سنوات، وشقيقه زياد 7 سنوات، وشقيقته دعاء 7 سنوات، ومحمود عادل السيد 27 سنة يقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

نقل 6 مصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب مساء أمس، 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.