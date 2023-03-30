ننشر أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية.. 13 شخصا بينهم طفلين

قالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إن المستشفى استقبل عددا من المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وبدأ التعامل معهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، أنه جرى استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والأطفال، للتعامل مع 8 حالات، ضمن 13 شخصا وصلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات.

أسماء المصابين في حادث الاسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة زياد عماد جمال، 10 سنوات، مقيم في المرج، بكدمة في الجبهة، وآدم عماد جمال، 6 سنوات، مقيم في المرج، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتامر مرسي شعبان، 55 سنة، مقيم في القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي محمد، 37 سنة، مقيم في طوخ بمحافظة القليوبية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة سيد حامد سيد، 35 سنة، مقيم في طوخ بمحافظة القليوبية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومروة ناصر موسى، 30 سنة، مقيمة في المرج، مصابا باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، ومنة الله طارق أحمد، 21 سنة، مقيمة في مدينه نصر، وسحجة بالجبهة، وروماني صبري صبري، 27 سنة، مقيم في القنطره غرب، مصابا بكسر مضاعف في الذراع الأيسر، وكسر بالترقوة اليسرى.