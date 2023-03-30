«حياة كريمة» تُوزع 10 آلاف كرتونة رمضان بدمياط ضمن مبادرة «كتف في كتف»

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» عملية توزيع كراتين المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا بالتزامن مع النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة «كتف في كتف»، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وذلك في التوزيع على مستوى القرى والمدن الأكثر احتياجا في محافظة دمياط بالتعاون.

وجبات إفطار جاهزة

وقال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط لـ«الوطن» إننا انتهينا على مدار الأيام الأخيرة من عملية توزيع كراتين غذائية في مبادرة «كتف في كتف» في مختلف مدن وقرى المحافظة ويتم مد المؤسسة بالمعلومات اللازمة عن الجمعيات التى بها حالات أشد احتياجا وترشيح القرى الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدات غذائية سواء وجبات إفطار جاهزة أو كراتين مواد غذائية جافة.

توزيع 10 آلاف كرتونة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط أنه حتى الآن جري توزيع عدد عشرة آلاف كرتونة في مختلف مدن وقرى المحافظة والأكثر احتياجا.

وأوضح أن مؤسسة «حياة كريمة»، بدأت توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية التي تشارك بها ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني، لتوزيع 6 ملايين كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشاركة المتطوعين

ولفت وكيل تضامن دمياط لـ«الوطن» أن المؤسسة بكافة ومتطوعيها تقوم بدورِ كبيرِ في عملية التوزيع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات القاعدية، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية، وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان.

جديرًا بالذكر أن مبادرة «كتف فى كتف» تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر حيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.