«كتف في كتف» بالمنوفية: توزيع 12 ألف كرتونة و38 ألف وجبة خلال رمضان

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فعاليات مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف» بالتعاون مع جمعية صناع الحياة، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة على المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

توزيع آلاف الوجبات الساخنة على المستحقين في المنوفية

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة التي تستهدف توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية و38 ألف وجبة غذائية ساخنة لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بواقع 1200 وجبة يومياً خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل تلك الفئات ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

محافظ المنوفية يشكر الرئيس السيسي على مبادرة كتف في كتف

وقدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الشاملة لتنفيذ أكبر مبادرة حماية اجتماعية كتف في كتف ، مؤكداً على أن المبادرة أعطت نموذجاً إنسانياً فريداً في التكافل والتلاحم لتؤكد على أن الجميع يقف صفاً واحداً لمواجهة التحديات والصعوبات ، ومثمناً كافة الجهود المتطوعة بالمبادرة والتي تبرهن مدي التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بهدف تأصيل مفاهيم التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأشد احتياجاً.

وسلم محافظ المنوفية، عدد 35 تروسيكل للأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً وذلك ضمن مشروع «رزق حلال» لتنمية المشروعات الصغيرة والمقدم من مؤسسة صناع الحياة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين المستوي المعيشي.

خلال اللقاء أكد المحافظ على تبنيه كافة المبادرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب ، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لخلق جيل من المستثمرين الشباب، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة ، موجهاُ القائمين على الجمعية بعقد لقاء عاجل بهم الأسبوع القادم لبحث سبل التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأشار مسؤول جمعية صناع الحياة بالمنوفية إلي أن الجمعية لديها 10 مقرات رئيسية ومجهزة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة وبمشاركة 1000 متطوع لضمان الوصول للأسر الأكثر إستحقاقاً بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة ، لافتاً الي أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة والخدمات الخيرية من خلال فريق طلاب الجامعات والشباب لدمجهم في العمل التطوعي.