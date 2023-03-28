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كراتين «كتف في كتف» تصل إلى 98% من المستهدفين بالمبادرة بشمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
11:41 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
توزيع كراتين «كتف في كتف» بشمال سيناء

توزيع كراتين «كتف في كتف» بشمال سيناء

قال إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، لـ «الوطن»، إن كراتين المواد الغذائية الخاصة بمبادرة «كتف في كتف» وصلت إلى  98% من المستحقين في المحافظة، وبها جميع الأنواع من السلع التموينية، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والصلصة والشاي، علاوة على حملة توزيع اللحوم.

بدوره، قال هيثم رحمي الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، إن توزيع الكراتين وصل إلى جميع المناطق، سواء القرى البعيدة والتجمعات، في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح ومناطق الوسط من سيناء.

أكد علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، لـ «الوطن»، أن المحافظة شهدت عدة مبادرات، وعمليات توزيع متواصل من قبل حلول رمضان وحتى الآن، تشمل لحوما ومواد غذائية ودجاج.

وأوضح أن المبادرات مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

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