توزيع 500 كرتونة رمضان على غير القادرين بالفيوم ضمن مبادرة «كتف في كتف»

أعلنت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنّ المديرية بالاشتراك مع جمعية الأورمان، وزعت، اليوم، نحو 500 كرتونة مواد غذائية على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرية معصرة صاوي بمركز طامية في محافظة الفيوم، ضمن مبادرة «كتف فى كتف» والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وكيل وزارة التضامن، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

توفير احتياجات المواطنين

وثمّنت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مبادرة كتف في كتف

وأكدّ أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث تعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ التوزيع جرى بالتعاون مع شركة إعمار الإشراف وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين، خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توسيع دائرة التوزيع

وأضاف أنّ استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، موضحًا أنّه إلى جانب توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة، تسعى الجمعية هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.