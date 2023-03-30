ملخص الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي ينقذ مربوحة من عم فخري

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي7، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، العديد من الأحداث الكوميدية والمشوقة.

الكبير يواصل رحلة بحثة عن مربوحة

بدأت الحلقة 8 بدخول الكبير، فيلا أحمد السقا، معتقدا أنه هو من سرق مربوحة، ليكتشف أنه «السقا» وينبهر هو ونفادي وسائق التاكسي.

ويتضح أن «السقا» يعرف الكبير؛ إذ أنه كان مدعو على مهرجان المزريطة، كما تربطة صداقة بشقيقة حزلقوم.

وبعد مشهد فيلا السقا، يذهب الكبير للبحث عن مربوحة عند ثاني شخص يملك نفس السيارة ذات الطراز القديم، ليصادف أنها فيلا عم فخري، خاطف مربوحة.

وتنادي مربوحة، ويحبسها فخري في غرفة ويربطها، ويفتح للكبير وهو على كرسي متحرك، ليستبعد الكبير فكرة أنه الخاطف.

الكبير ينقذ مربوحة

ويترك الكبير فيلا فخري ويذهب لنفادي وسائق التاكسي، اللذين جلسا يلتقطان صور سليفي بهاتف الكبير، وليذهب الكبير للشخص الثالث الذي يملك السيارة ذات الطراز القديم، وفي الطريق يبحث في الهاتف على صور مربوحة ليجد صوره نفادي والسائق وخلفهم مربوحة تستنجد، ويقرر العودة مرة أخرى لفيلا فخري.

لكن يتعطل التاكسي ويتركه، ويستقل الكبير سكوتر، ليقتحم فيلا فخري في اللحظات الأخيرة قبل تحنيط مربوحة.