موعد الإمساك وأذان الفجر تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023

ساعات قليلة تفصل الصائمين في مختلف بقاع مصر، عن موعد الإمساك وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ صيام اليوم التاسع بالشهر الكريم فضلا عن الطقوس الروحانية الدينية التي من بينها الدعاء وقراءة القرآن الكريم.

ويحرص ملايين المسلمين في مصر لمعرفة موعد الإمساك وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023 على قراءة الكريم والدعاء والابتهال حتى موعد الشروق.

موعد الإمساك وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023

موعد الإمساك وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023 يختلف من محافظة لأخرى، ومن مدينة لأخرى بفارق دقائق، وفقًا لخطوط الطول والعرض، ومساقط الظل الخاصة بكل مدينة خاصة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، ووفقا للمواقيت المحددة في إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام.

موعد أذان الفجر في المحافظات

تنشر «الوطن» موعد الإمساك وأذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان الجمعة 31-3-2023

المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة على حده بناء على توقيتها الخاص:

موعد رفع أذان الفجر بسوهاج: 4:35 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالإسكندرية: 4:31 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالبحر الأحمر: 4:15 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالجيزة: 4:32 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالسويس: 4:16 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالقاهرة: 4:22 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالفيوم: 4:23 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بدمياط: 4:20 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالدقهلية: 4:20 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر ببورسعيد: 4:39 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالمنوفية: 4:26 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بكفر الشيخ: 4:30 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بأسوان: 4:29 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالشرقية: 4:18 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بقنا: 4:5 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالمنيا: 4:26 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر بالبحيرة:4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالقليوبية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالغربية: 4:23 صباحًا.

موعد الإمساك بالمحافظات

ويحين موعد الإمساك عن الطعام والشراب بأذان الفجر يوميا، حيث يبدأ الصيام مع بداية أذان الفجر، وتنشر «الوطن» مواعيد الإمساك بالمحافظات كالتالي:

موعد الإمساك بسوهاج: 4:35 صباحًا.

موعد الإمساك بالإسكندرية: 4:31 صباحًا.

موعد الامساك بالبحر الأحمر: 4:15 صباحًا.

موعد الإمساك بالجيزة: 4:32 صباحًا.

موعد الإمساك بالسويس: 4:16 صباحًا.

موعد الإمساك بالقاهرة: 4:22 صباحًا.