ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة أسوان عن موعد أذان الفجر في أسوان الیوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، ويحدد موعد الأذان اليوم بمدينة أسوان، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية، ويُرفع في تمام الساعة 4:30 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر في سابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:31 دقيقة فجرا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الخميس 30 -3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الخميس 30 -3-2023، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والمدن والقرى التابعة لها، من بينها مركز َمدينة دراو ومدينة إدفو ومدينة أبوسمبل ومدينة كوم أمبو يرفعوا بنفس التوقيت.

كما تضم إمساكية شهر رمضان أيضا، مواقيت الصلاة كاملة بمحافظة أسوان.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

تضم إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية اليوم لمحافظة أسوان مواقيت الصلاة، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

موعد الشروق: 5:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:58 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم: 6:4 مساءً.

موعد صلاة الفجر

يلي موعد أذان فجر اليوم الثامن لشهر رمضان المبارك بداية الصيام، وموعد صلاة الفجر بمحافظة أسوان بفارق عدة دقائق، بمقدار الانتهاء من الأذان الثاني وإقامة صلاة الفجر بالمسجد.