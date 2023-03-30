صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: مريت بظروف صحية صعبة ودعيت ربنا بحسن الختام

اعتبر الفنان صلاح عبدالله أن هناك عقدا مفتوحا بينه وبين الشقاء، خاصة في الفترة الأخيرة من حياته من 2010، مؤكدًا أنه مر بظروف صحية صعبة «مريت بظروف صحية صعبة بقعد أقول يا رب اجعل معاناتي في ميزان حسناتي وأحسن ختامي».

الشغل في البدايات كان شقا جامد عشان الواحد يحقق ذاته

وتحدث صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة» عن بدايات عمله في الفن «الشغل في البدايات كان شقا جامد عشان الواحد يحقق ذاته ويكون أسرة وتعيش في مستوى معين»، مضيفًا «الشقا إني كنت مُصر أفضل أشتغل لحد ما أتوكل على الله وعشت رحلة شقا قبل ما احترف التمثيل لحد ما خدت قرار احتراف التمثيل».

عملت مسرح في بيت الغولة المهجور أنا والعيال في بولاق

وتذكر صلاح عبدالله منطقة بولاق التي كان يعيش فيها وأحد البيوت المهجورة في المنطقة والذي أطلقوا عليه بيت الغولة مضيفًا «بيت الغولة ده كان بيت مهجور وفي الأحياء الشعبية يطلعوا حكايات عشان يخوفوا العيال استغليته لأنه أعمل فيه مسرح وأنا والعيال في بولاق».